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Милонов о демонтаже памятника Освободителям Риги: "Наши МиГи сядут в Риге"

Политика

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал подлостью заявление мэра столицы Латвии Мартиньша Стакиса о демонтаже и уничтожении памятника Освободителям Риги.

Парламентарий считает, что латвийский градоначальник фактически надел на себя нацистскую форму, когда заявил об утилизации памятника советским воинам-освободителям Риги.

По словам Милонова, монумент вернётся в столицу Латвии вместе с российским флагом, однако Стакис не сможет увидеть это, поскольку покинет страну или окажется в тюрьме.

"Я хочу вспомнить известное выражение Эдуарда Лимонова "Наши МиГи сядут в Риге", — сказал депутат в беседе с Телеканалом "360".

Отвечая на вопрос о том, может ли РФ забрать памятник, Милонов ответил, что Россия может забрать монумент вместе с Ригой.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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