Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал подлостью заявление мэра столицы Латвии Мартиньша Стакиса о демонтаже и уничтожении памятника Освободителям Риги.
Парламентарий считает, что латвийский градоначальник фактически надел на себя нацистскую форму, когда заявил об утилизации памятника советским воинам-освободителям Риги.
По словам Милонова, монумент вернётся в столицу Латвии вместе с российским флагом, однако Стакис не сможет увидеть это, поскольку покинет страну или окажется в тюрьме.
"Я хочу вспомнить известное выражение Эдуарда Лимонова "Наши МиГи сядут в Риге", — сказал депутат в беседе с Телеканалом "360".
Отвечая на вопрос о том, может ли РФ забрать памятник, Милонов ответил, что Россия может забрать монумент вместе с Ригой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Индийская компания Gail сокращает поставки газа в стране, поскольку не получает его с ямальских месторождений. Судя по всему, газ перехватывает Германия.