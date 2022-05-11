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Автор Игорь Рябов

Эксперт: Латвия стала тоталитарным государством с неофашистской идеологией

Мир

Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич прокомментировал Pravda.Ru решение властей Латвии убрать с помощью бульдозера цветы, возложенные 9 мая к памятнику Освободителям Риги.

Эксперт: Латвия стала тоталитарным государством с неофашистской идеологией

"Власти Риги с удовольствием бы бульдозером сносили дома, где живут русскоязычные граждане и сгребали бы их тела в противотанковые рвы. Но выйти на этот сценарий пока боятся. Поэтому делают всё для того, чтобы убить не тело, но души людей, провоцируя конфликт. Власти Латвии сделали ставку на полную и безоговорочную поддержку США и ЕС. Любые мнения, противоречащие официальной линии Брюсселя и Вашингтона, буквально сгребаются бульдозером. И это касается всего, в том числе советской символики, русских памятников, могил и т. д.", — заявил Межевич.

Он назвал Латвию тоталитарным государством, которому Россия не должна поставлять энергоресурсы.

"Авторитаризм в Латвии был построен к началу века. Сейчас это тоталитарное государство постепенно сползает в неофашистскую идеологию. Латвия — наш противник. С этой страной нельзя поддерживать экономические отношения. Она должна ощутить все последствия отключения от российских энергоносителей. На сегодняшний день для этого есть все необходимые условия", — отметил собеседник издания.

Также Межевич раскритиковал действия мэра Риги Мартиньша Стакиса.

"В ряду латвийских фашистов особо выделяется мэр Риги господин Стакис. Он безумен даже на фоне безумцев. Ибо операция с цветами, бульдозерное уничтожение цветов — это действие, санкционированное мэром Риги. В цивилизованных условиях его бы надо отдать под суд. Но поскольку цивилизации в Латвии нет, я думаю, что под суд его придется отдавать уже нам или белорусам, поскольку он уничтожал белорусские флаги на одном из специальных мероприятий", — подчеркнул он.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что власти Латвии убрали с помощью бульдозера все цветы, возложенные горожанами к памятнику Освободителям Риги в честь 9 мая.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы рига латвия мартиньш стакис николай межевич
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