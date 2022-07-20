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Депутаты Госдумы Кравченко и Кирьянов осудили новые санкции ЕС против России

Политика

С 21 июля вступают в силу новые ограничения для России. Седьмой пакет санкций был утверждён на комитете постпредов государств ЕС. Депутаты Госдумы РФ Денис Кравченко и Артём Кирьянов прокомментировали ситуацию специально для Pravda.Ru.

Депутаты Госдумы Кравченко и Кирьянов осудили новые санкции ЕС против России

Так, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко считает, что введение очередных санкций говорит о том, что Москва движется в верном направлении, если ЕС оказывает такое сопротивление.

"На Западе отмечают, что санкции должны оказывать влияние на Россию, а не на тех, кто их применяет. Однако, если посчитать количество разорванных Европой связей с нами, то уверен, они ещё сами не до конца понимают ущерб, нанесённый себе. С другой стороны, никто не может запретить им стрелять себе в ногу".

В свою очередь зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов убеждён, что никого в России уже не удивляют новые ограничения. Кроме того, ЕС уже выдыхается, придумывая новые санкции:

"Все запреты, которые сейчас уже с большим трудом изобретают Европейский союз и страны Коллективного Запада, — это запреты, которые, по большей части, обернутся против экономик самих этих стран. И надо бы строить на самом деле людей, которые живут в Европе, живут в западных странах, насколько они готовы платить своими деньгами, своим комфортом за ту политику, которую проводит руководство".

При этом в России есть понимание, что санкции являются сегодня неотъемлемым элементом нынешней жизни, убеждён Кирьянов. В данный момент идёт работа над тем, чтобы страна достигла суверенитета в различных сферах, добавил он. Кроме того, на сегодняшний день все усилия органов государственной власти направлены на опережение тех возможных ограничений, которые будут вводиться и которые уже введены, считает Кирьянов.

Кравченко же уверен, что Россия справится с сегодняшними вызовами и сможет выстроить ещё более эффективную экономическую модель международного сотрудничества с международными партнерами, не охваченными "санкционной лихорадкой".

Ранее постпреды стран ЕС утвердили седьмой пакет санкций против России.

"На комитете постпредов государств ЕС мы только что утвердили новый пакет санкций против России, включая запрет на золото, новые (меры) экспортного контроля, заморозку активов Сбербанка, более 50 новых физических и юридических лиц, в том числе политиков, военных лидеров, олигархов, пропагандистов", — написал постпред Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс в Twitter.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Олег Артюков
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