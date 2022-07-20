Лавров: ЕС уже исчерпал все возможные сферы для введения санкций против РФ

У Евросоюза больше не осталось областей, в которых он мог бы вводить новые санкции, призванные нанести вред России. Поэтому ему остаётся только "работать" с рестрикциями, уже введёнными им до этого. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с RT.

"Насчет очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет — санкции или даже изъятие санкций? И то, и другое, потому что они (Евросоюз — Прим. ред.) уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить нам ущерб, и сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет", — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что санкции против РФ начали оказывать губительное влияние на сам ЕС, и по этой причине рестрикции корректируются и смягчаются, например, планируется ускорить экспорт товаров из российских портов, которые в условиях санкций перестали обслуживаться трейдерами.