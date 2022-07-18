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Захарова о заявлении Трасс: "Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз"

Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы внешнеполитического ведомства Британии Лиз Трасс о готовности "осадить" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и вызвать на разговор российского лидера Владимира Путина.

Захарова о заявлении Трасс: "Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз"

"Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз. Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины "вызвать на разговор и осадить" Сергея Лаврова в Москве — ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия", — отметила она.

По словам Захаровой, посол Великобритании на этих переговорах была вынуждена нашёптывать Трасс правильные ответы и поправляла своего руководителя после каждого её ляпа.

Ранее дипломат РФ заявила, что желание кандидата на пост премьера Британии Трасс "обеспечить поражение РФ" на Украине свидетельствует о болезненных амбициях.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
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