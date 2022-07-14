Захарова: призывы Трасс обеспечить поражение РФ говорят о болезненных амбициях

Желание кандидата на пост премьера Британии Лиз Трасс "обеспечить поражение РФ" на Украине свидетельствует о болезненных амбициях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На брифинге она отметила, что власти Великобритании должны сосредоточиться на внутренних проблемах в экономической и финансовой сферах, а также в области безопасности.

"Подобные заявления говорят о крайней агрессивности и болезненных амбициях", — сказала дипломат, комментируя призывы Трасс "обеспечить поражение РФ".

Кроме того, Захарова подчеркнула: британские политики часто прибегают к антироссийской риторике, чтобы не объяснять своим избирателям ошибочные решения, которые привели к ухудшению жизни рядовых граждан.

Ранее Трасс заявила, что будет оказывать любую помощь Украине, если станет премьером Великобритании. Кроме того, она пообещала стабилизировать британскую экономику на фоне пандемии COVID-19 и обратного эффекта антироссийских санкций.