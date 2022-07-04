Губернатор Алиханов не увидел смысла в переименовании Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что не видит смысла в предложении главы партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова переименовать город и регион.

"В чем основной смысл, не очень понятно. Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать", — сказал Алиханов в беседе с РИА Новости.

Ранее Миронов выступил с инициативой о переименовании Калининградской области в Балтийский край, а Калининграда — во Владибалтийск. Депутат Госдумы призвал придать статус края региону, который имеет для России стратегическое значение.

В беседе с Pravda.Ru руководитель калининградского отделения Партии пенсионеров Владимир Вуколов раскритиковал идею Миронова, призвав политика переименовать свою партию.