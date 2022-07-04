Калиниградский политик раскритиковал идею переименовать город во Владибалтийск

Руководитель калининградского отделения Партии пенсионеров Владимир Вуколов прокомментировал Pravda.Ru идею главы партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова переименовать Калининград во Владибалтийск.

"Пусть он партию свою переименует сначала. Сейчас не время говорить о переименовании. Калининградская область — единственный регион РФ, который находится в окружении НАТОвских стран. Сейчас нужно думать, как обезопасить жителей Калининграда от всяких угроз. У нас есть Балтийский флот и хорошая группировка сухопутных войск", — заявил Вуколов.

По его словам, решать вопрос о переименовании региона должны его жители, а не московские политики.

"Пусть на Украине переименовывают города, а о Калининграде сами жители Калининградской области подумают. Я как житель Калининграда, который родился в нем, готов подумать, стоит ли его переименовывать, и если переименовывать, то как. Но не надо нам указаний с Охотного ряда выдавать в эфир, что нам делать и как нам называться", — отметил собеседник издания.

Ранее Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а Калининград — во Владибалтийск. По мнению депутата, эти названия соответствуют современным реалиям.