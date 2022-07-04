Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВО: ВС РФ могут нанести удары с флангов в направлении Каховского водохранилища
Литовский депутат возмутился отпуском главы МИД во время проблем с Калининградом
Вдова Шатунова, не в силах пережить потерю мужа, попала в больницу
Табах: Украина должна окружить ВС РФ и уничтожить её без права отступления
Le Devoir: россияне не заметили западных санкций
Танкаев о поставках нефти в Китай: у РФ нет необходимости конкурировать с Ираном
Эндокринолог Калошина: разговоры за едой — хорошая профилактика лишнего веса
РВ: в Белгороде людей эвакуируют из поликлиник
Баранец: Центр регистрации ядерных взрывов не даст США оставить РФ "в дураках"

Депутат Миронов призвал переименовать Калининград во Владибалтийск

Политика

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил за переименование Калининграда. По мнению депутата, город можно назвать Владибалтийск, а регион — Балтийский край.

Депутат Миронов призвал переименовать Калининград во Владибалтийск

По словам парламентария, его идея соответствует нашему времени. Также это название демонстрирует отечественные традиции, отметил российский политик. Вместе с этим он сказал, что решение должны принимать жители области.

"Сразу становится ясно, что речь идёт о форпосте на крайнем западном рубеже нашей родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики", — подчеркнул Миронов, слова которого приводит "Янтарный край".

Ранее журналисты Spiegel сказали, что немецкие власти требуют от Литвы отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область. Как объяснили источники издания, представители Берлина пытаются избежать эскалации.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
Популярное
Силовые структуры
Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS

Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.

Леонков: США скрыли реальное число поставленных на Украину РСЗО HIMARS
Комбат ВСУ Майман: "Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг"
Силовые структуры
Комбат ВСУ Майман: "Дело времени, когда в центре Киева поднимут русский флаг"
Мир. Новости мира
Немецкие гаубицы PzH 2000 захвачены российскими военными на Украине
Силовые структуры
Военный эксперт Рожин: ночная атака на Белгород стала самой мощной с начала СВО
Людмила Черткова Американист Васильев: День независимости США стал "праздником для галочки" Людмила Черткова Любовь Степушова Путин снова простил бомбёжки Белгорода. В чём причина? Любовь Степушова Конрад Ренкас Польша готова забыть о Волынской резне, чтобы вернуть себе Львов Конрад Ренкас
Силовые структуры
ПВО ВС РФ сбила группу ракет ВСУ в небе над Курском
Силовые структуры
На уничтожение 40 бандеровцев Киев ответил постановочным роликом
Военкор Коц: иностранные наёмники в Донбассе столкнулись с крупными потерями
Мир. Новости мира
Военкор Коц: иностранные наёмники в Донбассе столкнулись с крупными потерями
Последние материалы
РВ: в Белгороде людей эвакуируют из поликлиник
Баранец: Центр регистрации ядерных взрывов не даст США оставить РФ "в дураках"
Депутат Миронов призвал переименовать Калининград во Владибалтийск
В Хабаровской крае учёные выявили редких некровососущих комаров
Путин дал установку Шойгу: продолжать освобождение по примеру ЛНР
США не дадут Киеву даже старых самолётов
В Харькове уничтожена наемница-снайпер из Бразилии
Сатановский об идее Британии передать активы РФ Киеву: надо им ответить так же
МО Украины: ВСУ установили флаг страны на острове Змеиный
Москвичи предложили назвать территорию у британского посольства в честь ЛНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников