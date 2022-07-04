Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил за переименование Калининграда. По мнению депутата, город можно назвать Владибалтийск, а регион — Балтийский край.
По словам парламентария, его идея соответствует нашему времени. Также это название демонстрирует отечественные традиции, отметил российский политик. Вместе с этим он сказал, что решение должны принимать жители области.
"Сразу становится ясно, что речь идёт о форпосте на крайнем западном рубеже нашей родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики", — подчеркнул Миронов, слова которого приводит "Янтарный край".
Ранее журналисты Spiegel сказали, что немецкие власти требуют от Литвы отменить запрет на транзит товаров в Калининградскую область. Как объяснили источники издания, представители Берлина пытаются избежать эскалации.
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