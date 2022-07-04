Джабаров: РФ может ввести санкции против Maxar, чьи спутники снимали Белгород

Россия может рассмотреть возможность ввода санкций против американской компании Maxar, если подтвердится, что её спутники "следили" за Белгородом до массивного удара ВСУ по городу, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее стало известно, что американская компания могла вести наблюдение за Белгородом в течение нескольких дней до обстрела города украинской стороной.

Как подчеркнул Джабаров, специалисты изучат всю информацию, в том числе вели ли съёмку города американские спутники.

"При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию под наши санкции", — пояснил первый замглавы международного комитета Совфеда РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала об ударе по российскому городу со стороны ВСУ в ночь на 3 июля. Как подчеркнули военные эксперты, это был самый мощный обстрел с начала спецоперации, и, вероятно, российских систем ПВО просто не хватило, чтобы предотвратить последствия.