Путин ответил цитатой Марка Твена на слухи о смерти экономики России

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад не сумел реализовать санкционный блицкриг и разрушить экономику РФ, поэтому слухи о её "смерти" слишком преувеличены.

"То, что пытались сейчас осуществить такой блицкриг — ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен, "слухи о моей смерти сильно преувеличены", — сказал российский лидер на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Путина, несмотря на беспрецедентное внешнее давление страну с таким объемом внешней торговли, как РФ, невозможно отменить.

Ранее журналист Райан Фейхи прокомментировал речь главы российского государства. В статье для британской газеты Mirror он написал, что Путин на ПМЭФ отправил Западу "леденящее душу" предупреждение: "ничего не будет так, как раньше".