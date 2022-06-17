Президент России Владимир Путин заявил, что Запад не сумел реализовать санкционный блицкриг и разрушить экономику РФ, поэтому слухи о её "смерти" слишком преувеличены.
"То, что пытались сейчас осуществить такой блицкриг — ясно, что не получилось. Как говорил Марк Твен, "слухи о моей смерти сильно преувеличены", — сказал российский лидер на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам Путина, несмотря на беспрецедентное внешнее давление страну с таким объемом внешней торговли, как РФ, невозможно отменить.
Ранее журналист Райан Фейхи прокомментировал речь главы российского государства. В статье для британской газеты Mirror он написал, что Путин на ПМЭФ отправил Западу "леденящее душу" предупреждение: "ничего не будет так, как раньше".
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