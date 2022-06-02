Песков: Кремль не следит за судьбой Анатолия Чубайса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс находится не в России, и у Кремля нет ни возможности, ни желания следить за его судьбой.

После начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине Чубайс покинул Россию. В марте политик был замечен в Стамбуле у одного из банкоматов, потом его видели в Италии, а начале мая экс-глава "Роснано" "засветился" в аэропорту Тель-Авива (Израиль) вместе с женой Авдотьей Смирновой.

"Мы не имеем возможности следить — ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает", — сказал Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин уволил Чубайса с должности своего спецпредставителя.

В конце мая источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что правоохранители проверяют информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Предполагается, что на них могут храниться несколько миллиардов долларов или евро.