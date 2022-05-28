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Автор Антон Куликов

Силовики проверят информацию о тайных миллиардных счетах Чубайса

Общество

Силовики проверят информацию о тайных счетах бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, который в конце марта покинул Россию.

Силовики проверят информацию о тайных миллиардных счетах Чубайса

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что будет проверена информация о скрытых счетах Анатолия Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Предполагается, что на них могут храниться несколько миллиардов в иностранной валюте.

В интересах следствия источник не уточнил, в каких банках могут находиться столь внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путём.

Официальной информации о возможных счетах Чубайса в иностранных банках на данный момент нет.

Сейчас имя Анатолия Борисовича фигурирует в одном из уголовных дел. Он является потерпевшим по делу о краже у него имущества на 70 млн рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков. Ранее стало известно, что Чубайс не планирует возвращаться из Италии в Россию для дачи показаний по этому делу.

Анатолий Чубайс занимал должность генерального директора "Роснано" с 2008 по 2020 год, затем стал спецпредставителем президента РФ. В конце марта 2022 года он уволился с этой должности. В прессе были сообщения, что его видели в Турции, Израиле и Италии. В Турции и Израиле, по некоторым данным, Чубайс якобы договаривался о сотрудничестве с университетами.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что у "Роснано" возникли проблемы с обслуживанием долгов. Тогда министр финансов Антон Силуанов отмечал, что проблемы с долгами у госкомпании возникли из-за выбранной схемы финансирования проектов.

По словам министра, "Роснано" следовало аккуратнее подходить к проектам с "запредельными" рисками. Однако Силуанов тогда заверил, что государство не допустит неисполнения госкомпанией своих обязательств и подстрахует её.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Наталия Красовская
Темы анатолий чубайс
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