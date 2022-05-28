Каспаров пожелал России полного поражения в СВО

Беглые либералы-русофобы желают своей родине поражения в специальной операции на Украине. Также они мечтают, что ВСУ захватит Крым и Севастополь.

Этого хочет и эмигрировавший из России Гарри Каспаров.

"В конце концов, любая война заканчивается. Я верю, что Украина победит, хоть сейчас, когда мы говорим, новости с фронта не самые лучшие, но, тем не менее, я все равно не сомневаюсь в конечном итоге этой войны. И эта победа закончится освобождением всей украинской территории, включая Крым и Севастополь…" — заявил беглый либерал.

Он подчёркивает, что капитуляция — это не Берлин 45 года. Для него — это украинский флаг в Севастополе. И Каспаров очень надеется, что поражение неизбежно приведет к краху сегодняшнего российского режима. А возвращение полуострова на Украину и ликвидация севастопольской базы — это и есть неизбежный крах режима, мечтает русофоб.