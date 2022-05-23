Лавров: "Западные политики не знают, что такое Россия"

Политики западных стран, которые постоянно говорят о необходимости добиться поражения России "на поле боя", по всей вероятности, плохо учились в школе.

Они не знают, что такое Россия, сообщил накануне, в понедельник, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Говорят, что Россия должна "потерпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя". Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие "заклинания", — заявил глава внешнеполитического ведомства, выступая на проекте Гимназии им. Евгения Примакова "100 вопросов лидеру".

По его словам, они плохо учились в школе и делают неверные выводы из собственного понимания прошлого и того, что такое Российская Федерация.

Лавров уверен, что все это когда-то завершится и Запад в очередной раз будет вынужден признать реальность, которая создается в мире.

Западные страны будут вынуждены признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на жизненные интересы русских, где бы они ни проживали, подытожил глава МИД России.