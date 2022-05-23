Прилепин: "Сдача" Мариуполя — трагедия для нашей певчей "элиты"

Накануне сообщалось, как Борис Гребенщиков в Израиле чуть не набросился с кулаками на корреспондента известного российского СМИ, задавшего невинный вопрос, когда вы, мол, собираетесь домой, в Россию.

Писатель, воин и общественный деятель Захар Прилепин пишет, что ему попалось на глаза фото, выложенное в сообществе "Аквариум" 13 марта — в день начала штурма Мариуполя. По его словам, эта фотография с концерта БГ в Мариуполе 10 августа 2019 г., когда город контролировал "Азов"*. Смысл был "совершенно прозрачен — волнуемся за наших", уверен Прилепин.

"Ещё вчера разгоняли новость, что Гребенщиков перевёл какие-то несусветные деньги в помощь беженцам из Украины. Деньги, конечно, не его — у него таких никогда не было. Дал какой-то олигарх, который сам стесняется", — рассказывает писатель и ополченец.

Прилепин убеждён, что всё это — и чуть не произошедшая драка с корреспондентом, и шумный перевод денежных средств — всё это реакция "на сдачу Мариуполя".

"Это очевидная трагедия для нашей певчей элиты. Они расстроены.

Так пелось там хорошо, так пелось. Никогда теперь туда не поедут больше", — подытожил публицист.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.