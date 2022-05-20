Брутер: США будут угрожать конфискацией активов россиян, но не сделают этого

Угрозы США изымать активы россиян и использовать деньги для укрепления южных границ своего государства, не так просто воплотить в жизнь, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По словам политолога, для начала американским властям необходимо разработать юридический механизм для конфискации имущества и активов граждан России.

"Прямо сейчас они этого не сделают, а угрожать этим будут всё время", — пояснил Брутер в беседе с RT. — Чтобы российские активы превратить в американские деньги, нужна даже для них юридическая процедура".

Как подчеркнул политолог, свои угрозы, вероятно, США будут "откладывать".

Ранее американский сенатор Билл Кэссиди предложил изымать активы российских граждан, а деньги направлять на "укрепление границ" Америки. Как подчеркнул политик, сумма должна быть пропорциональна той, на которую США предоставили военную помощь Украине.