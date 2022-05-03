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Автор Дмитрий Плотников

Эксперт Брутер: США не волнует разворовывание на Украине поставляемых средств

Экономика

Запад прекрасно знает про использование выделенной Киеву помощи "не по назначению".

Эксперт Брутер: США не волнует разворовывание на Украине поставляемых средств

Но для США и ЕС главным является сохранение Украиной "сопротивляемости". Так считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

США не волнует разворовывание Киевом американских средств на восстановление инфраструктуры, на выделение гумпомощи, для помощи беженцам. 

"Частичное разворовывание того, что они поставляют Киеву, для них всего лишь сопутствующие потери. Военных грузов это тоже касается: всё, что действительно необходимо ВСУ на фронте, до места дойдёт, а что будет со всем остальным вооружением, Запад не особо волнует", — отмечает Брутер.

По словам эксперта, и США, и Европа понимают, что более половины поставляемых Незалежной средств разворуют, но для политиков Запада не это главное. Главное, что Киев "ещё трепыхается".

Аналитик подчеркнул, что даже рекордные 30 млрд долларов, которые США намерены направить на "украинскую помощь", для Вашингтона некритичны.

Ранее Джо Байден запросил у американского Конгресса 33 млрд долларов для поддержки Киева. Более 50% расходов планируют выделить на военную помощь Украине. Остальные траты якобы для экономических и гуманитарных вопросов.

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Автор: Дмитрий Плотников
Темы сша киев вашингтон владимир брутер
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