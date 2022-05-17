Песков ответил на вопрос о преемнике Жириновского на посту лидера ЛДПР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высоко оценил роль Владимира Жириновского в развитии ЛДПР и отметил, что партийцы сами должны выбрать себе нового лидера.

По словам Пескова, Жириновский сыграл огромную роль в становлении, развитии ЛДПР и популяризации её среди россиян.

Отвечая на вопрос о том, как он видит будущее ЛДПР без Жириновского, Песков ответил:

"Но кому дальше вести эту партию по дороге развития — это, наверное, сами партийцы должны решать, внутрипартийный вопрос".

По словам замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова, на этой неделе состоится внеочередное заседание партии, где пройдёт голосование за нового лидера. В беседе с РИА Новости Нилов предположил, что председателем ЛДПР станет Леонид Слуцкий.

Владимир Жириновский возглавил Либерально-демократическую партию России 31 марта 1990 года. До апреля текущего года он был бессменным лидером ЛДПР. 6 апреля политик скончался.