В ЛДПР предложили выпускать купюры с изображением Жириновского

Представители партии ЛДПР обратились к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой о увековечивании ушедшего из жизни лидера фракции Владимира Жириновского на купюрах или монетах.

"Предложили выпустить ограниченный тираж купюр или монет с портретом В. В. Жириновского, чтобы увековечить этого великого человека", — сообщили в партии ЛДПР.

В ходе встречи представители фракции затронули и другие насущные экономические проблемы, такие как привязка экономики к доллару, необходимость господдержки для частных предпринимателей в виде целевых кредитов и возможность сохранения низкой 5%-й ипотечной ставки.

Владимира Жириновского не стало 6 апреля. Один из самых ярких и харизматичных российских политиков скончался в возрасте 75 лет от последствий коронавируса.