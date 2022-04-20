Представители партии ЛДПР обратились к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой о увековечивании ушедшего из жизни лидера фракции Владимира Жириновского на купюрах или монетах.
"Предложили выпустить ограниченный тираж купюр или монет с портретом В. В. Жириновского, чтобы увековечить этого великого человека", — сообщили в партии ЛДПР.
В ходе встречи представители фракции затронули и другие насущные экономические проблемы, такие как привязка экономики к доллару, необходимость господдержки для частных предпринимателей в виде целевых кредитов и возможность сохранения низкой 5%-й ипотечной ставки.
Владимира Жириновского не стало 6 апреля. Один из самых ярких и харизматичных российских политиков скончался в возрасте 75 лет от последствий коронавируса.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".