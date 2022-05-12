Гаспарян высмеял опрос по захвату Украины в Польше: "Поляки же демократы"

Компания IBRiSВ провела опрос среди жителей Польши, по результатам которого почти 58% поляков выступили за отправку миротворческих войск в Украину. Политолог Артём Гаспарян прокомментировал данные опроса и отметил, что если бы Россия провела подобное мероприятие по поводу ввода войск на Украину, то разразился международный скандал. Однако в случае с Польшей все промолчали.

"В случае с поляками — все на это смотрят и говорят: ну, а что, правильно, конечно, надо опросить людей", — отметил эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Гаспарян полагает, что польские войска не ограничатся миротворческой миссией, о которой говорилось в опросе.