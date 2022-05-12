Суздальцев: Россия не готова нанести удар по центрам принятия решений в Киеве

Вопрос о нанесении ударов по центрам принятия решений в Киеве поднимался в России почти месяц назад. По мнению политического эксперта Андрея Суздальцева, осуществить эту операцию довольно сложно, поскольку основной центр принятия решений находится за океаном. Аналитик убеждён, что Североатлантический альянс во главе с Вашингтоном имеет непосредственное отношение к преступлениям, которые происходят не только на Украине, но и в России.

Также центры принятия решений на Украине расположены в жилых районах, что усложняет нанесение удара. Суздальцев отмечает, что в случае атаки будет уничтожен весь центр украинской столицы.

"Вряд ли российское руководство пойдет на это, потому что изначально при подготовке и объявлении спецоперации не стоял вопрос массированных ударов, которые могут нанести ущерб по городам и их жителям", — подчеркнул политолог в интервью изданию "Украина.ру".