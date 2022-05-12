Посол Антонов предъявил доказательства готовящейся провокации Киева c химоружием

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Киев готовится устроить очередную провокацию. Затем киевский режим намерен обвинить российские войска в якобы использовании химического оружия на Украине. Дипломаты доказали свои заявления двумя фактами.

В посольстве напомнили, что ранее Киев запросил крупную поставку средств для защиты кожи и органов дыхания от токсичных химикатов. Во-вторых, Украине уже доставили антидоты фосфорорганических отравляющих веществ. Насчитывается несколько сотен тысяч ампул, которые были направлены по запросу Минздрава Украины из США.

"Российская сторона располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения ВС РФ в применении оружия массового уничтожения с проведением расследования по "сирийскому сценарию", — сообщается в официальном Телеграм-канале посольства России в США.