EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Посол Антонов предъявил доказательства готовящейся провокации Киева c химоружием
Комендант "Камброд": бойцы ВСУ пытаются выехать из Рубежного под видом беженцев
Норин: российским миротворцам в Приднестровье лучше сдаться в плен Молдавии
Глава Белгородской области заявил о семи пострадавших при обстреле села Солохи
Ищенко назвал позитивную черту Зеленского: "Что видит, то и поёт"
Шеремет призвал регионы Украины выбрать путь вступления в РФ по примеру Крыма
Ордов о предложении EMTA не доверять курсу Мосбиржи: "Спекулятивные операции"
Автор Мария Карева

Ищенко назвал позитивную черту Зеленского: "Что видит, то и поёт"

Политика

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не позволил" России "приватизировать" 9 мая. По мнению политического эксперта Ростислава Ищенко, это выражение является признанием того, что киевское руководство не считает эту дату праздничной.

"Есть у Зеленского позитивная черта — он "что видит, то и поёт"", — написал обозреватель издания "Украина.ру".

Подобные заявления лидера Незалежной доказывают, что День Победы отмечается на Украине только для того, чтобы не позволить России в очередной раз обвинить Украину в нацизме. Более того, Зеленский процитировал русского философа Григория Сковороду, намекнув на отношения с Россией.

"Нет ничего опаснее коварного врага, но нет ничего ядовитее мнимого друга”, — заявил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мария Карева, Куратор: Олег Артюков
россия украина ростислав ищенко владимир зеленский
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая

Командование ВСУ приказало пограничной службе Украины пропустить на территорию страны четыре батальона польской армии 22 мая 2022 года.

Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Силовые структуры
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Силовые структуры
Истребители ВВС Украины активизировались в районе Николаева и Харькова
Силовые структуры
Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"
Ирина Шлионская Из водяных чудовищ делают культы Ирина Шлионская Ольга Лебедева Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон Ольга Лебедева Любовь Степушова Цветочные протесты в Риге: Латвия на грани восстания Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Бывший СССР
Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Силовые структуры
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Последние материалы
Норин: российским миротворцам в Приднестровье лучше сдаться в плен Молдавии
Глава Белгородской области заявил о семи пострадавших при обстреле села Солохи
Ищенко назвал позитивную черту Зеленского: "Что видит, то и поёт"
Шеремет призвал регионы Украины выбрать путь вступления в РФ по примеру Крыма
Ордов о предложении EMTA не доверять курсу Мосбиржи: "Спекулятивные операции"
Сладков: "На "Азовстали" плацдарм, удерживаемый ВСУ и неонацистами, сжимается"
Эксперт Норин: перелом в спецоперации наступит после окружения ВСУ в Донбассе
В Берлине русские напали на ведущую телеканала Коломойского: "Уроды, как вы…"
Шеремет: власти Украины прекратили транзит газа из РФ для газовой блокады Европы
Жители Херсонской области будут просить Путина включить регион в состав РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников