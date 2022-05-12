Ищенко назвал позитивную черту Зеленского: "Что видит, то и поёт"

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не позволил" России "приватизировать" 9 мая. По мнению политического эксперта Ростислава Ищенко, это выражение является признанием того, что киевское руководство не считает эту дату праздничной.

"Есть у Зеленского позитивная черта — он "что видит, то и поёт"", — написал обозреватель издания "Украина.ру".

Подобные заявления лидера Незалежной доказывают, что День Победы отмечается на Украине только для того, чтобы не позволить России в очередной раз обвинить Украину в нацизме. Более того, Зеленский процитировал русского философа Григория Сковороду, намекнув на отношения с Россией.

"Нет ничего опаснее коварного врага, но нет ничего ядовитее мнимого друга”, — заявил он.