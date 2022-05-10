Sohu: Россия уничтожит НАТО и "похоронит" гегемонию США

США провоцируют Россию, поставляя оружие Киеву. Такая политика приведёт к "похоронам" НАТО и концу гегемонии США, уверены эксперты китайского издания Sohu.

Вашингтон продолжает поставлять тяжёлое вооружение киевским боевикам и заставляет союзников по Североатлантического альянсу делать тоже самое. Дополнительно Белый дом подталкивает Варшаву вторгнуться на территорию Украины. Аналитики из Китая назвали такое поведение Соединённых Штатов "бегом навстречу смерти".

"Амбиции Альянса приведут к том, что Россия похоронит НАТО. Действия блока могут по-настоящему разозлить русских", — отмечают авторы статьи.

Вашингтонские власти зря думают, что РФ позволит перейти на Украине красные линии и откажется бить всей своей военной мощью, считают эксперты. Байден наивно полагает, что жар российских ядерных ракет не сможет "обжечь" США.

"Белый дом не спасётся, гегемония США будет свергнута вместе с НАТО. Терпение России может просто лопнуть в один момент", — утверждается в материале.

Китайские эксперты напоминают, что Путин не раз предупреждал западные страны о риске ядерной войны. Сейчас Вашингтон своими провокациями подвергает опасности весь мир.