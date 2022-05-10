Сделав заявление о возврате к ядерному оружию, Украина подписала "маршрутный лист" для Минобороны РФ. А решение президента США Джо Байдена о поставках оружия Киеву по ленд-лизу — ещё более глобальная ошибка, которая может привести к страшной трагедии.
Такое мнение высказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Журналист считает, что ленд-лиз это путь к физическому уничтожению пост-Украины.
"Это катастрофа. На любое большое оружие есть более мощное оружие. Как только Москва явно не будет справляться с украинской военщиной, — судьба соседа будет решена. Произойдет гигантская трагедия", — сделал прогноз военкор.
Однако лучше пусть это произойдёт с Украиной, чем с Россией, добавил он.
По его словам, шанс на спасение есть лишь у тех областей, которые успеют присоединиться к России.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.