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Автор Петр Ермилин

Военкор Сладков: ленд-лиз — путь к физическому уничтожению Украины

Мир

Сделав заявление о возврате к ядерному оружию, Украина подписала "маршрутный лист" для Минобороны РФ. А решение президента США Джо Байдена о поставках оружия Киеву по ленд-лизу — ещё более глобальная ошибка, которая может привести к страшной трагедии.

Такое мнение высказал военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Журналист считает, что ленд-лиз это путь к физическому уничтожению пост-Украины.

"Это катастрофа. На любое большое оружие есть более мощное оружие. Как только Москва явно не будет справляться с украинской военщиной, — судьба соседа будет решена. Произойдет гигантская трагедия", — сделал прогноз военкор.

Однако лучше пусть это произойдёт с Украиной, чем с Россией, добавил он.

По его словам, шанс на спасение есть лишь у тех областей, которые успеют присоединиться к России.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Любовь Степушова
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