Вассерман частично согласился со словами Лукашенко о "затянувшейся спецоперации"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что российская спецоперация на Украине, по его ощущениям, затянулась. И с этим можно частично согласиться. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

Ощущение излишней затянутости действительно есть у очень многих, заметил он. Однако сейчас перед силовыми структурами Российской Федерации поставлена небывалая в военной истории задача — сократить потери с обеих сторон, пояснил политик.

"Такого никогда раньше не бывало. Поэтому сравнивать нынешнюю операцию с какими-то другими боевыми действиями, на мой взгляд, совершенно бессмысленно. А с учётом этого фактора она проходит очень даже быстро", — сказал Вассерман.

Кроме того, надо принять во внимание, что наряд сил, выделенных на эту операцию тоже довольно скромный, добавил депутат. Он отметил, что сейчас разница не в пользу России, однако потери личного состава у противника намного больше.

"Так что операция идёт, конечно, не так быстро, как мне бы хотелось, но, с другой стороны, она идёт совершенно не так медленно, как хотелось бы нашим противникам. Думаю, всё будет в порядке и операция будет доведена до требуемого конца", — заключил парламентарий.