Россия была вынуждена начать спецоперацию на территории Украины, так как соседняя страна была освоена силами, противоборствующими нам. Это было бы неприемлемо для любой страны, когда прямо за стенкой у неё происходят какие-то действия, какие-то страшные вещи, которые могут быть опасны. Такое мнение высказала писательница, певица и автор песен София Эззиати в беседе с Pravda.Ru.
Она заметила, что Россия неоднократно предупреждала Украину о недопустимости ведения подобной политики, обращалась и в международные организации, но никто не захотел здраво посмотреть на ситуацию.
"Вещи какие-то жуткие, и которые впоследствии могут иметь какую-то опасность и для нас. Было бы странно не обратить на это никакого внимания. Последствия — это опасно для нас самих, и просто сказать, что давайте всё это прекратим…", — озвучила свою точку зрения писательница.
Она добавила, что поддерживает президента России Владимира Путина, который сделал опережающий шаг и нанёс удар первым, по принципу: если драка всё равно неизбежна — бей первым.
Литератор рассказала, что сейчас пишет книгу о том, как самые близкие люди могут стать злейшими врагами. По её мнению, это напоминает ситуацию с братскими народами, какими являются русские и украинцы.
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