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Автор Петр Ермилин

Писательница назвала поведение Украины реальной причиной начала спецоперации

Общество

Россия была вынуждена начать спецоперацию на территории Украины, так как соседняя страна была освоена силами, противоборствующими нам. Это было бы неприемлемо для любой страны, когда прямо за стенкой у неё происходят какие-то действия, какие-то страшные вещи, которые могут быть опасны. Такое мнение высказала писательница, певица и автор песен София Эззиати в беседе с Pravda.Ru.

Писательница назвала поведение Украины реальной причиной начала спецоперации

Она заметила, что Россия неоднократно предупреждала Украину о недопустимости ведения подобной политики, обращалась и в международные организации, но никто не захотел здраво посмотреть на ситуацию.

"Вещи какие-то жуткие, и которые впоследствии могут иметь какую-то опасность и для нас. Было бы странно не обратить на это никакого внимания. Последствия — это опасно для нас самих, и просто сказать, что давайте всё это прекратим…", — озвучила свою точку зрения писательница.

Она добавила, что поддерживает президента России Владимира Путина, который сделал опережающий шаг и нанёс удар первым, по принципу: если драка всё равно неизбежна — бей первым.

Литератор рассказала, что сейчас пишет книгу о том, как самые близкие люди могут стать злейшими врагами. По её мнению, это напоминает ситуацию с братскими народами, какими являются русские и украинцы.

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Автор: Петр Ермилин, Куратор: Наталия Красовская
Темы россия украина владимир путин
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