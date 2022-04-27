Литовкин: Россия найдёт способ отразить атаку Украины на Приднестровье

Главная задача, которую пытается решить Украина раскачиванием ситуации в Приднестровье, это отвлечение внимания войск России от Донбасса, где оказалась практически в окружении наиболее боеспособная группировка ВСУ.

С той же целью наносятся и удары по российским приграничным областям. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Эксперт заметил в интервью Украина.ру, что если Киев решится напасть на Приднестровье, чтобы завладеть складами боеприпасов в Колбасне, то, с юридической точки зрения, это будет означать агрессию в отношении ПМР и Молдавии.

Аналитик считает, что нападать на склады напрямую Украина вряд ли будет, а вот раздражать Россию диверсиями может продолжить. По его мнению, если Украина всё же атакует Приднестровье, то Россия найдёт способы отразить нападение.

Напомним, утром 27 апреля стало известно о попытке группы украинских диверсантов пройти к складам в Колбасне, которые охраняют российские миротворцы.