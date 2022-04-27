Wargonzo: к военным складам в Приднестровье вышла группа диверсантов

У военных складов в Приднестровье, которые располагаются в районе населённого пункта Колбасна, была замечена группа диверсантов. Об этом сообщил журналист, автор проекта Wargonzo Семён Пегов.

"К военным складам в Приднестровье в районе населенного пункта Колбасна попыталась пройти диверсионно-разведывательная группа, она была замечена на подходе к стратегическому объекту, завязалась перестрелка", — написал он.

Утром в среду, в соцсетях появилась информация об обстреле складов в Колбасне, которые охраняют российские миротворцы. Однако представитель республики данную информацию опроверг.

По сообщению МВД, над складами были замечены дроны, запущенные с территории Украины. Стрельба по диверсантам, возможно, действительно была, но никакого боя, а тем более захвата группы не было.

Ранее Пегов заявил, что на Украину уже переброшены из Польши 3000 боевиков турецкой террористической организации "Серые волки".