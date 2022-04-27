Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин считает заявление советника украинского главы государства Алексея Арестовича о возможном захвате Приднестровья, если Киев об этом попросит Кишинёв пропагандистским.

"В отличие от Арестовича, президент Молдавии, хоть и человек прозападный, но достаточно разумный. Она уже высказала свое мнение, что она не хотела бы, чтобы Молдавия была вовлечена в конфликт на Украине в той или иной форме. Поэтому я думаю, что это очередное пропагандистское заявление Арестовича, не более того", — цитируют его слова РИА Новости.