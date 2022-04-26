Правозащитник: амнистию за нарушения ПДД не объявят из-за спецоперации РФ

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал решение российских парламентариев внести проект об амнистии за административные нарушения ПДД. По мнению специалиста, власти РФ не станут принимать такой закон.

"Ещё лет 15 назад я публично заявлял, что если у нас проводится амнистия по уголовным делам, если на свободу отпускают преступников, то почему бы не объявить административную амнистию по мелким нарушениям правил дорожного движения. Тогда в Госдуме мне вежливо отказали. По моим стопам пошли десятки других депутатов, правозащитников, юристов, которым тоже отказали", — заявил журналист.

Как объяснил правозащитник, штрафы являются простым и быстрым способом пополнить бюджет. Из-за угрозы дефицита Москва не будет лишаться доходов, отметил эксперт. Также он добавил, что в некоторых регионах в документах по бюджету есть графа "поступление от штрафов за нарушение правил дорожного движения".

"Никогда такую амнистию не объявляли, даже в лучшие времена. Сейчас, когда граждане потеряли работу, денег нет, расходы колоссальные на спецоперацию, кто откажется от поступления денег? Точно не самое удачное время для подобных предложений", — заключил собеседник издания.

Ранее члены Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Борис Чернышов выступили за амнистию водителей, которые совершили административные правонарушения. Известно, что к ним относятся, например, отсутствие необходимых документов, неправильное применение ремней безопасности.