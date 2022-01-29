Депутат Бессараб оценила идею снизить цены на поездки в такси с детьми

Депутат Госдумы, член комитета по труду, соцподдержке и делам ветеранов Светлана Бессараб отреагировала на идею снизить расценки на поездки в такси с маленькими детьми, предложенную депутатом Евгением Фёдоровым.

По мнению Бессараб, которое она высказала в беседе с RT, таким тотальным контролем рынка автоперевозок можно только ухудшить ситуацию.

"Я боюсь, что, контролируя рынок до такой степени, мы придём к тому, что под любыми предлогами таксисты будут отказываться ехать на вызовы", — сказала член ГД.

Она согласилась, что хоть рынок и нужно до определённой степени держать под контролем, в данном случае вмешиваться нет необходимости, потому что стоимость поездок в такси, по её мнению, и так является приемлемой.

Что же касается более высоких тарифов на перевозку в такси детей в специальном удерживающем устройстве, Бессараб отметила, что здесь может помочь обращение в ФАС.

"При установлении повышения тарифа ввиду необходимости кресла, конечно, необходимо наказывать. У нас сегодня есть все механизмы для регулирования, в том числе со стороны ФАС. Если есть нарушения, то работают соответствующие административные нормы по введению санкций в отношении таких перевозчиков", — подытожила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил снизить тарифы на перевозку в такси пассажиров с маленькими детьми, которые являются гораздо выше тех, что берут за взрослых клиентов.

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