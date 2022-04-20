Политолог Асафов: Россия не будет менять режим на Украине — его уже нет

Всерьёз считать, что действующая на Украине власть, сохранится и дальше, нельзя. Этого режима фактически нет уже сейчас, поэтому он не может там остаться. Такое мнение высказал российский политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов.

"Существует видеоблогер Зеленский, существует видеоблогер Арестович, есть ещё какие-то рудименты государства — Ермак, Кулеба, существует СБУ, ещё ряд подобных организаций. Но это всё уже не единое целое. И оно, конечно, в результате демилитаризации и денацификации будет уничтожено, то есть прекратит своё существование", — сказал эксперт.

По его словам, этого режима точно не будет, и Россия не будет его менять. А то, что появится после, это действительно вопрос открытый, который придётся решать гражданам Украины, заключил политолог.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу India Today, что Россия не собирается менять режим на Украине.