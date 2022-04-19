Экс-депутат Рады Кива: Зеленского срочно готовят к эвакуации в Европу

Президента Украины Владимира Зеленского после начала активной фазы наступления объединённых вооруженных сил России, ДНР и ЛНР на Донбассе срочно готовят к новой эвакуации в Европу, предположительно сразу в Польшу. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, оппозиционный украинский политик Илья Кива.

По его информации, сотрудники западных спецслужб и контрразведки Украины уже приступили к выполнению поставленной задачи. Параллельно ими активно готовятся новые теракты, против мирного населения в Одессе и Харькове, заметил Кива.

Он также добавил, что, по имеющимся данным, Зеленский уже не собирается после отъезда больше возвращаться на Украину.

Ранее Кива сообщил, что будет официально просить РФ предоставить ему политическое убежище из-за угрозы его жизни на Украине.