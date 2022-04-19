МИД: Москва высылает из страны 14 дипломатов Амстердама

Внешнеполитическое ведомство России проинформировало, что государство вышлет 14 сотрудников посольства Амстердама и сотрудника генконсульства в северной столице, объявив их при этом персонами нон грата.

"Москва в качестве ответа объявляет persona non grata 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Петербурге", — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, дипломаты обязаны покинуть территорию Российской Федерации в течение двух недель.

Ранее в Министерство иностранных дел РФ был вызван посол Нидерландов, которому была выражена нота протеста за высылку российских дипломатов из Амстердама.