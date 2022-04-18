Президент Зеленский срочно удалил своё пьяное видео, но "рукописи не горят"

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время от безделья бесконечно публикует видеоролики. Причем делает он это, находясь в любом состоянии - пьяном или трезвом.

Вот и ночью глава страны опубликовал очередное видеообращение к нации. По оценке пользователей, Зеленский был явно "навеселе". Поутру он ролик удалил.

Но удаленный на официальных источниках видеоролик за пару часов успел широко распространиться по Интернету. На видео украинский президент обещает перемогу, показывает свой кабинет, какие-то документы и даже скульптуру петуха в собственном кабинете.

"Наконец-то нашел это видео. Это вчера ночью, Зеленский угашенный в хлам вылез в эфир с перемогой, петуха в своем кабинете показал, видимо его тотемное животное. Видео очень быстро удалили, но рукописи не горят", – пишет в Телеграм-канале известный блогер Сергей Колясников.

Политолог Марат Баширов, посмотрев откровение от президента Украины, не стал церемониться с оценками: "Пьян вдупель…".

А глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посмеялся над видео с Зеленским и прокомментировал: "Остановите этого...".