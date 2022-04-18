Противостояние бабушки солдатам ВСУ до слёз растрогало людей по всему миру

История бабушки, противостоявшей нацистам, уже облетела весь мир. Во многих странах, в том числе западных, пользователей до слёз растрогала эта ситуация.

Напомним, в один из посёлков пришли бандеровцы Бабушка вышла к ним с красным флагом, решив, что перед ней солдаты из России. Укронационалисты вручили пожилой женщине пакет с продуктами, а флаг затоптали в грязь. Старушка вернула им продукты и прочитала нотацию, что под таким флагом их предки сражались с фашистами.

"Душераздирающе… смелая бабушка. Она сохранила своё достоинство до конца. Медленно опуская пакет с едой на землю, она молчит, а её слова сильны", — пишет пользователь Comrade Dragonfly. "Увидев это, я заплакал. Украинская армия отвратительна. Я молюсь, чтобы эта пожилая пара не пострадала…" — написал Hoosier Jackson. "Огромное уважение этой женщине за то, что она вернула еду, еду, которая ей, вероятно, была нужна, после того, как они встали на флаг её родителей, сражавшихся против нацистов во Второй мировой войне", — сообщение написал Lusy Gatsby.

Эта история получила широкую известность после выступления в ООН российского представителя Дмитрия Полянского. В Новосибирске уже сделали баннер на эту тему. Местная художница сравнила образ украинской бабушки с образом Родины-матери, пишет Царьград.