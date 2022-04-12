Безпалько: "сочувствующий" Запад еще припомнит Киеву миллиардные долги

МВФ позволит Киеву нарушить график платежей по задолженностям, однако списывать долги Украине "сочувствующий" Запад не собирается.

Пришел срок Украине осуществить насколько крупных выплат по кредитам МВФ. По официальному графику Международного Валютного Фонда, за 2 месяца Киев должен был перевести в США 541 368 363 доллара.

Но Киев вряд ли заплатил по долгам, высказывает мнение в беседе с "ПолитРоссией" член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его мнению, Киев, вероятнее всего, приостановил выплаты в Фонд. В то же время кредиторы врядли ли будут требовать срочного погашения просроченных платежей.

"Думаю, что Киев сейчас ничего МВФ не выплачивает. С другой стороны, МВФ, как и другие международные организации, в том числе спортивные, криминальные, правозащитные, давно превратился в инструмент политического давления. И фонд ввиду политической нецелесообразности не требует от Украины немедленных платежей", — уверен эксперт.

При этом "сочувствующий" Запад и не подумает списывать Киеву миллиардные долги и припомнит их Украине позже, полагает Безпалько.

По всей вероятности, кредит будет просто заморожен, но через какое-то время МВФ обязательно поднимет вопрос о выплатах.

Сейчас Киев выполняет для Запада куда более важную задачу: руками украинцев западный истеблишмент ведет боевые действия против РФ, заметил аналитик. Навредить России как можно больше — основная цель, к выполнению которой Украину готовили последние 8 лет и которую она выполняет сейчас.