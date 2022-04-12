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Автор Дмитрий Плотников

США размечтались о возвращении Киеву Крыма и Донбасса

Политика

Соединённые Штаты размечтались о возвращении Украиной Крыма и Донбасса. Уже даже дан особый приказ разведке.

США размечтались о возвращении Киеву Крыма и Донбасса

Республиканцы в сенате потребовали от Министерства обороны США передавать еще больше разведывательных данных о росийской армии украинской стороне.

Кстати, все эти данные о Российской Федерации Пентагон, абсолютно не скрывая, давно передает Украине. Однако сенаторам и этого мало и они требуют выдавать Киеву данные не только по Украине, но и по Донбассу и по Крыму, чтобы "помочь им защитить и вернуть себе каждый дюйм суверенной украинской территории, включая эти самые Крым и Донбасс", сообщает американский портал Axios.

Тоолько не очень понятно, как разведывательные данные, предоставляемые США, помогут стране, оставшейся без авиации, флота, аэродромов, лишившейся большей части бронетехники, вернуть Крым и Донбасс!

Ну а в Сенате США этого не уточняют.

Кстати, в Пентагоне ответили, что и так сливают Украине всё, что только можно, так что в пылком послании сенаторов не было смысла.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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