Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что санкции Японии против России — это попытка продемонстрировать свою лояльность к США, их идеям и санкциям.
"Японцы, как и многие другие страны, идут в фарватере США и пытаются показывать свою лояльность Вашингтону. Хорошо, я думаю, мы учтем это при всех дальнейших переговорах с Японией", — приводит слова Чепы "Известия".
Также Чепа отметил, что с Японии "давно пора начать требовать компенсацию" за колоссальные партии золота, которые были вывезены из Санкт-Петербурга в 1920-ых годах.
12 апреля Япония утвердила пакет санкций против ряда человек и организаций России, в их числе замороженные активы Сбербанка и Альфа-банка.
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