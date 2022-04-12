В Госдуме отреагировали на санкции Японии

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что санкции Японии против России — это попытка продемонстрировать свою лояльность к США, их идеям и санкциям.

"Японцы, как и многие другие страны, идут в фарватере США и пытаются показывать свою лояльность Вашингтону. Хорошо, я думаю, мы учтем это при всех дальнейших переговорах с Японией", — приводит слова Чепы "Известия".

Также Чепа отметил, что с Японии "давно пора начать требовать компенсацию" за колоссальные партии золота, которые были вывезены из Санкт-Петербурга в 1920-ых годах.

12 апреля Япония утвердила пакет санкций против ряда человек и организаций России, в их числе замороженные активы Сбербанка и Альфа-банка.