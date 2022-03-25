Представители фракции ЛДПР в Госдуме РФ сообщили, что обратились в Генпрокуратуру после распространения дезинформации о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Российские парламентарии намерены добиться наказания для Telegram-канала Mash, в котором появились ложные данные.
"Фракция ЛДПР инициирует обращение Госдумы в Генпрокуратуру с требованием признать нежелательной организацией редакцию Mash и все связанные с ним страницы в интернете и соцсетях", — сказали в пресс-службе либерал-демократов, передаёт РИА Новости.
Ранее замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, зачем журналисты могли вбросить фейк о гибели Жириновского. По словам депутата, скорее всего, так поступили с целью дестабилизировать ситуацию перед встречей членов партии с руководителем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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