В ЛДПР призвали Генпрокуратуру признать Mash нежелательной организацией

Представители фракции ЛДПР в Госдуме РФ сообщили, что обратились в Генпрокуратуру после распространения дезинформации о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Российские парламентарии намерены добиться наказания для Telegram-канала Mash, в котором появились ложные данные.

"Фракция ЛДПР инициирует обращение Госдумы в Генпрокуратуру с требованием признать нежелательной организацией редакцию Mash и все связанные с ним страницы в интернете и соцсетях", — сказали в пресс-службе либерал-демократов, передаёт РИА Новости.

Ранее замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, зачем журналисты могли вбросить фейк о гибели Жириновского. По словам депутата, скорее всего, так поступили с целью дестабилизировать ситуацию перед встречей членов партии с руководителем правительства РФ Михаилом Мишустиным.