Володин призвал Байдена объяснить деятельность лабораторий США на Украине

Оказывается, "ларчик с биолабораториями США на Украине" открывался просто. Так прокомментировал новость о том, что к их созданию причастен сам президент США Джозеф Байден спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик заметил, что сейчас вскрылась информация о том, что исследования и реализацию биологической военной программы США финансировал инвестиционный фонд под руководством сына американского лидера Хантера Байдена.

"Очевидно, Джо Байден и как отец, и как глава государства знал об этой деятельности. Теперь президент США обязан объяснить мировому сообществу обнаруженные в ходе специальной военной операции на Украине факты о деятельности биологических лабораторий. А Конгресс США должен начать собственное расследование", — написал председатель Госдумы в своём Telegram-канале.

Володин добавил, что в этой военной программе также замешан и фонд известного организатора "цветных революций" Джорджа Сороса, который открыто призывает к "смене режима" в России.

Политик пообещал в приоритетном порядке рассмотреть вопрос на комиссии по парламентскому расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины.