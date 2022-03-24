Вирусолог рассказал о главной опасности биологических разработок США на Украине

Главное опасение от биологических лабораторий США, действовавших на Украине, состоит в том, что они довольно серьёзно продвинулись в эпизоотиях сельскохозяйственных животных. Об этом рассказал вирусолог, военный историк Фёдор Лисицын в интервью на канале "День ТВ".

Он заметил, что с учётом довольно сильного продвижения России в промышленном выращивании животных на фермах, появляется реальная угроза эпидемий таких инфекций, как африканская чума свиней, заболеваний крупного рогатого скота, птичьих куриных инфекций. И они могут нанести тяжелейший экономический удар.

При этом экзотические формы птичьего гриппа одновременно могут работать ещё и против населения, добавил эксперт. Если, например, возбудитель инфекции попадёт на птицефабрику, то он за считанные часы вызовет заражение всего персонала, а потом и жителей близлежащих районов, пояснил собеседник канала.

По его словам, доставка патогенов на территорию страны предполагает задействование "диверсанта с ампулой", который проникнет на условную ферму. Сейчас также возможно и использование какого-нибудь дрона, который доставит ампулу с патогеном. Но для этого всё равно нужно проникнуть на территорию страны и подойти близко к объекту, заключил специалист.