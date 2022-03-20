Путин восстановит Украину на деньги местных олигархов

После завершения спецоперации Украину предстоит восстанавливать, и сделать это можно за счёт награбленных местными олигархами средств, считает бывший украинский парламентарий Илья Кива.

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива в своём Telegram-канале рассказал о распространяющейся паники среди украинских олигархов: они смертельно боятся президента России Владимира Путина. Взращенные Западом нувориши должны были контролировать и управлять украинским обществом. Именно для этого им позволили разграбить всю экономику страны.

Когда Владимир Путин будет наводить в республике порядок, олигархам придётся расстаться со своими многомиллиардными состояниями, которые будут направлены на восстановление Украины, считает Илья Кива.

Ранее стало известно, что киевский режим вводит в стране невиданную цензуру - Зеленский запретил все политические партии, чья оценка ситуации расходится с официальной позицией властей. В озвученный президентом Украины список вошло 11 объединений, любую их деятельность «приостановили», так как подозревают в связях с Россией.

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