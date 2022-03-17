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Автор Игорь Рябов

США и НАТО оплачивают Украине наёмников, заявил военный эксперт Кнутов

Политика

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал Pravda.Ru заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт на Украине.

США и НАТО оплачивают Украине наёмников, заявил военный эксперт Кнутов

"Военное вмешательство уже происходит и, причем, достаточно масштабно. Смысл его в чем заключается? Первое, это поставки оружия. Второе, это предоставление финансовых средств для закупки других видов вооружений и привлечение наёмников. Наёмникам надо платить, у Украины денег нет, естественно, эти деньги выделяют Вашингтон и другие страны НАТО", — заявил Кнутов.

По его словам, на Украину едут воевать профессиональные военные, которые служат в армии НАТО по контракту.

"Объявлено о 20 тысяч наёмников, которые приедут для того, чтобы войти в иностранный легион. Как правило, 20 тысяч наёмников, не ЧВК, а просто наёмников найти очень и очень тяжело, практически невозможно. 3-5 тысяч — это без проблем. Это говорит о том, что поедут не столько наёмники, сколько профессиональные военные, которые служат в армии блока НАТО по контракту", — отметил собеседник издания.

Он убеждён, что США направляют на Украину ветеранов боевых действий, которые умеют обращаться с Javelin и Stinger.

"Возьмем Javelin. Одна ракета стоит 100 тысяч долларов. 10 человек выстрелили — один миллион улетел. Поэтому в НАТО приняли решение для того, чтобы использовать это вооружение, нужны профессионально обученные военные. И эти военные с опытом боевых действий в Сирии и Афганистане под видом добровольцев-наемников едут на Украину. То есть это люди, которые знают, как вести бой в городских условиях", — подчеркнул Кнутов.

Кроме того, НАТО обеспечивает Киев разведывательными данные благодаря сети спутников, "внимание" которых сейчас устремлено на территорию Украины.

"Также НАТО поставляет разведывательную информацию в режиме онлайн. Летают вдоль границы с Украиной беспилотники, НАТОвские самолеты-разведчики, спутники непрерывно днём и ночью наблюдают за территорией Украины. Вот эта разведывательная информация позволяет украинцам своевременно провести маскировку техники, сменить позиции, либо скрытно перебросить какие-то подразделения и части в другой район", — сказал военный эксперт.

Ситуация на Украине напомнила Кнутову Афганистан.

"Поставки оружия, к сожалению, шли и будут идти. Всё это мне напоминает Афганистан, когда американцы практически страну завалили разным вооружением, но афганская армия всё бросила и сбежала. Я, конечно, не считаю, что украинская армия поведёт себя так, но уже тот факт, что сейчас солдаты ВСУ предпочитают прятаться за женские юбки, детские спины и за стариков, говорит и о моральном духе, и о нравственных ценностей этих людей", — добавил специалист.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что НАТО не намерена военным способом вмешиваться в события на Украине.

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Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы нато украина олаф шольц юрий кнутов
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