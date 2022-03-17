Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия стала "электрошоком" для Североатлантического альянса, сделав организацию совершенно необходимой.
"Я не отказываюсь от своих слов о смерти мозга НАТО… Но Россия стала для организации электрошоком", — заявил Макрон на пресс-конференции.
По его словам, спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине является угрозой для европейских границ. Она
"Она (спецоперация. — Прим. ред.) придала стратегическую значимость НАТО и сделала ее еще более необходимой", — подчеркнул Макрон.
В четверг, 17 марта Макрон призвал страны Евросоюза увеличить финансирование своих армий, чтобы подготовиться к возможному вооружённому конфликту. Французский лидер планирует увеличить инвестиции в оборону своей страны с 40,9 миллиардов евро до 50 миллиардов к 2025 году.
По мнению кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, Макрон использует конфликт на Украине, чтобы повысить свой рейтинг.
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