Россия стала электрошоком для мёртвого мозга НАТО, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия стала "электрошоком" для Североатлантического альянса, сделав организацию совершенно необходимой.

"Я не отказываюсь от своих слов о смерти мозга НАТО… Но Россия стала для организации электрошоком", — заявил Макрон на пресс-конференции.

По его словам, спецоперация Вооружённых сил РФ на Украине является угрозой для европейских границ. Она

"Она (спецоперация. — Прим. ред.) придала стратегическую значимость НАТО и сделала ее еще более необходимой", — подчеркнул Макрон.

В четверг, 17 марта Макрон призвал страны Евросоюза увеличить финансирование своих армий, чтобы подготовиться к возможному вооружённому конфликту. Французский лидер планирует увеличить инвестиции в оборону своей страны с 40,9 миллиардов евро до 50 миллиардов к 2025 году.

По мнению кандидата в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, Макрон использует конфликт на Украине, чтобы повысить свой рейтинг.

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