Макрон готовит Европу к вооружённому конфликту, увеличивая инвестиции в оборону

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа должна увеличить инвестиции в оборону. По мнению французского лидера, это необходимо для того, чтобы европейские страны были готовы к возможному вооружённому конфликту высокой интенсивности. Об этом он сказал во время изложения своей предвыборной программы на митинге в Париже, сообщает ТАСС.

Так, Макрон полагает, что надо увеличить ежегодное финансирование Вооружённых сил Франции с 40,9 млрд евро до 50 млрд евро к 2025 году.

Ранее кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сказала, что действующий глава государства Эммануэль Макрон использует украинский кризис для повышения своих рейтингов.

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