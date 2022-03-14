В Госдуме предупредили о возможной блокировке YouTube

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в ближайшее время Роскомнадзор может заблокировать YouTube, если сервис откажется выполнять законные требования ведомства.

По словам замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи, блокировка соцсети Instagram на территории России должна стать для YouTube чётким сигналом о том, что подобное может произойти и с видеохостингом, если он "продолжит продолжит выступать орудием в информационной войне”.

Горелкин отметил, что у Роскомнадзора есть все юридические основания для того, чтобы ограничить доступ к YouTube: видеохостинг не удалил 2501 противозаконных видеозаписей и более двух тысяч материалов, содержащих недостоверные данные о спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе. Кроме того, YouTube постоянно цензурирует российские средства массовой информации, добавил Горелкин.

Чтобы избежать блокировки, видеохостингу необходимо прекратить участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, отказаться от разжигания русофобии и вернуться к собственным принципам нейтральности и объективности, подчеркнул депутат.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Александр Власов заявил в беседе с Pravda.Ru, что вероятность блокировки YouTube в России составляет 50 на 50%. Проблема заключается в отсутствии российского аналога YouTube, который способен заменить американский видеохостинг в случае его блокировки, отметил собеседник издания.

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