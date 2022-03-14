Вероятность блокировки видеохостинга YouTube для пользователей из России составляет 50 на 50%. На этой платформе есть много полезной информации, различных инструкций, поэтому регуляторы относятся к блокировке очень аккуратно. Такое мнение высказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с Москвой 24.
Специалист заметил, что аналога YouTube в России, способного заменить его полностью в случае блокировки, пока нет.
"У Facebook и у Instagram есть российские аналоги, поэтому их легко заблокировать, все переедут. А у YouTube сходства по функционалу и по охвату пока нет. Что касается Rutube, то неизвестно, когда он достигнет такой мощи", – пояснил эксперт.
Однако он не исключил вероятности блокировки популярного видеохостинга для россиян, если нападки будут продолжаться.
14 марта депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что YouTube может быть заблокирован в России в ближайшее время, если не выполнит законные требования Роскомнадзора.
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